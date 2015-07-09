Йозеф Блаттер: Даже если конгресс ФИФА попросит меня остаться, я все равно уйду в отставку

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Даже если конгресс ФИФА попросит меня остаться, я все равно уйду в отставку". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер.

Сообщается, что внеочередное заседание исполнительного комитета организации, на котором определится дата выборов нового президента ФИФА, пройдет 20 июля в Цюрихе.

Напомним, Блаттер на конгрессе ФИФА 29 мая был переизбран на очередной срок, однако спустя четыре дня на фоне коррупционных скандалов объявил об уходе в отставку.

Швейцарская полиция 27 мая в Цюрихе по запросу американского правосудия арестовала по подозрению в коррупции семь чиновников ФИФА, а всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным функционерам. По данным министерства юстиции США, за 24 года они получили взяток на сумму около 150 млн. долларов.

Кроме того, швейцарская полиция возбудила уголовное дело в отношении группы неизвестных лиц, связанных с отмыванием денег во время выборов стран-организаторов ЧМ-2010 (ЮАР), ЧМ-2018 (Россия) и ЧМ-2022 (Катар).