​Блаттер: ФИФА не может исправить сложившуюся ситуацию в одиночку

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Международной федерации футбола (ФИФА) нужна помощь всех шести конфедераций, членов организации и национальных органов власти, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в руководстве мировым футболом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава ФИФА Йозеф Блаттер.

"В 2011 году реформы ФИФА помогли создать прочную основу для руководства мировым футболом, - сказал Блаттер. - Но последние события показали, что тех усилий было недостаточно. Мы должны показать, что понимаем всю серьезность ситуации и что готовы принять правильные шаги для того, чтобы ее исправить. Но ФИФА не может сделать это в одиночку. Нам нужно полное сотрудничество со всеми шестью конфедерациями, нашими членами организации и национальными органами власти. ФИФА поддерживает расследование США и швейцарских властей и будет продолжать это делать".

В конце мая разгорелся крупнейший в истории ФИФА скандал, когда в Цюрихе по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала семь высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным Министерства юстиции США, за 24 года они получили взятки на сумму около 150 млн долларов.