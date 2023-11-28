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Билеты на матч "Карабах" - "Хаккен" поступили в продажу

Билеты на матч "Карабах" - "Хаккен" поступили в продажу В продажу поступили билеты на домашний матч "Карабаха" против шведского клуба "Хаккен" в последнем - VI туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
28 ноября 2023 г. 13:35
Билеты на матч Карабах - Хаккен поступили в продажу

В продажу поступили билеты на домашний матч "Карабаха" против шведского клуба "Хаккен" в последнем - VI туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщили Report в пресс-службе "Карабаха", цены на билеты составляют 5, 20, 40 и 100 манатов.

Стоимость билетов в секторах VVIP C и VVIP D составляет 250 манатов.

Билеты можно приобрести в торговых точках t.az (онлайн-продажа на iticket.az), фан-шопе ФК “Карабах” в ТЦ "Парк Бульвар", в кассах Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова и Дворца Гейдара Алиева. Билеты VVIP, VIP и Cat 1 будут продаваться в ”Changan Azerbaijan".

Отметим, что встреча "Карабах"-"Хаккен" состоится 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 21:45 по бакинскому времени. А 30 декабря чемпион Азербайджана будет играть в гостях у норвежского "Мольде".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Hakken" oyununun biletləri satışa çıxarılıb

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