Бельгийский политик жестко раскритиковал Эдена Азара

Бельгийский политик, бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер высказался о нападающем "Реала" Эдене Азаре.

Бельгийский политик, бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер высказался о нападающем "Реала" Эдене Азаре.

Как передает Report, об этом сообщает Sport Voetbal Magazine.

"Об этом Азаре постоянно ноют. Но он просто толстяк, которого откормили деньги и система. До сих пор помню, как его заменили в матче сборной Бельгии, а он уехал со стадиона и съел гамбургер.

На мой взгляд, он уже не спортсмен, рано или поздно это поймут. И все же такой человек каждый день попадает на полосы газет", - цитирует Дедекераиздание.

30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из "Челси" за 115 млн евро. В 59 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 млн евро.