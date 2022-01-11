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Бельгийский политик жестко раскритиковал Эдена Азара

Бельгийский политик жестко раскритиковал Эдена Азара Бельгийский политик, бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер высказался о нападающем "Реала" Эдене Азаре.
Футбол
11 января 2022 г. 21:30
Бельгийский политик жестко раскритиковал Эдена Азара
Эден Азар

Бельгийский политик, бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер высказался о нападающем "Реала" Эдене Азаре.

Как передает Report, об этом сообщает Sport Voetbal Magazine.

"Об этом Азаре постоянно ноют. Но он просто толстяк, которого откормили деньги и система. До сих пор помню, как его заменили в матче сборной Бельгии, а он уехал со стадиона и съел гамбургер.

На мой взгляд, он уже не спортсмен, рано или поздно это поймут. И все же такой человек каждый день попадает на полосы газет", - цитирует Дедекераиздание.

30-летний Азар стал футболистом мадридского клуба летом 2019 года, перейдя из "Челси" за 115 млн евро. В 59 матчах за команду бельгийский игрок забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт Азара рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 млн евро.

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Версия на азербайджанском языке Belçikalı deputat Eden Azarı ələ salıb

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