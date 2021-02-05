"Бавария" сыграет с "Аль-Ахли" в полуфинале клубного чемпионата мира

Египетский "Аль-Ахли" победил со счетом 1:0 катарский "Аль-Духаиль" в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу.

Египетский "Аль-Ахли" победил со счетом 1:0 катарский "Аль-Духаиль" в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эдьюкейшн Сити" в Катаре, который в 2022 году примет матчи чемпионата мира.

Единственный гол на 30-й минуте забил Хуссейн эль-Шахат.

"Аль-Ахли" является действующим победителем африканской Лиги чемпионов. "Аль-Духаиль" играет в турнире на правах чемпиона страны - хозяйки турнира. В отборочном раунде за выход в четвертьфинал катарский клуб должен был поспорить с "Окленд Сити", но новозеландский клуб отказался от участия в соревновании из-за пандемии коронавируса.

В полуфинале "Аль-Ахли" 8 февраля сыграет с победителем европейской Лиги чемпионов германской "Баварией". В другом полуфинале днем ранее бразильский "Палмейрас" встретится с "Тигрес" из Мексики.

Турнир завершится 11 февраля матчем за третье место и финалом.