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"Барселона" вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вылетела из Кубка Испании "Атлетик" на своем поле встречался с "Барселоной" в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.
Футбол
25 января 2024 г. 04:37
Барселона вылетела из Кубка Испании

"Атлетик" на своем поле встречался с "Барселоной" в четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу.

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао и завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Основное время матча завершилось вничью 2:2. В составе "Атлетика" голами отличились Горка Гурусета и Ойан Сансет. У гостей мячи забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал. В дополнительное время победу "Атлетику" принес Иньяки Уильямс, забивший на 106-й минуте. Окончательный счет в матче установил Нико Уильямс на 120-й минуте.

Действующим победителем Кубка Испании является мадридский "Реал", который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша одержал победу над "Осасуной" (2:1).

В чемпионате Испании "Барселона" после 20 туров набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. "Атлетик" заработал 41 балл после 20 игр и расположился на пятой строчке. Лидирует "Жирона" с 52 очками после 21 матча.

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Версия на азербайджанском языке İspaniya kuboku: “Barselona” turnirlə vidalaşıb

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