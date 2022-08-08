О нас

"Барселона" ведет переговоры о возвращении Месси в 2023 году

"Барселона" ведет переговоры о возвращении Месси в 2023 году "Барселона" ведет переговоры о возвращении в состав клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Футбол
8 августа 2022 г. 06:12
Барселона ведет переговоры о возвращении Месси в 2023 году

"Барселона" ведет переговоры о возвращении в состав клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях испанский журналист Хави Кампос.

Каталонцы обсуждают с представителями футболиста условия его перехода в команду в 2023 году.

Один из вариантов развития событий предполагает, что Месси разорвет контракт с ПСЖ и подпишет соглашение с «Барселоной» на один или два сезона.

У игрока также есть предложение о переходе в один из клубов американской лиги MLS.

Напомним, Месси принял решение покинуть команду после 18 лет в "Барселоне". В 2021 году он стал игроком ПСЖ. В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Барселона разгромила УНАМ Пумас, Левандовски забил дебютный гол
"Барселона" разгромила "УНАМ Пумас", Левандовски забил дебютный гол
8 августа 2022 г. 00:55
Холанд стал вторым игроком в истории Ман Сити, оформившим дубль в дебютном матче
Холанд стал вторым игроком в истории "Ман Сити", оформившим дубль в дебютном матче
7 августа 2022 г. 23:38
Премьер-лига Азербайджана: Сабах с крупным счетом обыграл Сумгайыт
Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" с крупным счетом обыграл "Сумгайыт"
7 августа 2022 г. 21:25
Рапид перед игрой с Нефтчи потерял очки
"Рапид" перед игрой с "Нефтчи" потерял очки
7 августа 2022 г. 21:02
Президент Ференцвароша перед игрой с Карабахом обратился к болельщикам
Президент "Ференцвароша" перед игрой с "Карабахом" обратился к болельщикам
7 августа 2022 г. 20:36
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13
Наставник Нефтчи: Сейчас довольно сложный период для команды
Наставник "Нефтчи": Сейчас довольно сложный период для команды
7 августа 2022 г. 20:01
Премьер-лига Азербайджана: Трудная победа Нефтчи
Премьер-лига Азербайджана: Трудная победа "Нефтчи"
7 августа 2022 г. 19:09
Вратарь Нефтчи получил травму
Вратарь "Нефтчи" получил травму
7 августа 2022 г. 18:36
Назначен новый главный тренер «Палермо»
Назначен новый главный тренер «Палермо»
7 августа 2022 г. 17:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi