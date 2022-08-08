"Барселона" ведет переговоры о возвращении Месси в 2023 году

"Барселона" ведет переговоры о возвращении в состав клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Барселона" ведет переговоры о возвращении в состав клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях испанский журналист Хави Кампос.

Каталонцы обсуждают с представителями футболиста условия его перехода в команду в 2023 году.

Один из вариантов развития событий предполагает, что Месси разорвет контракт с ПСЖ и подпишет соглашение с «Барселоной» на один или два сезона.

У игрока также есть предложение о переходе в один из клубов американской лиги MLS.

Напомним, Месси принял решение покинуть команду после 18 лет в "Барселоне". В 2021 году он стал игроком ПСЖ. В минувшем сезоне клуб стал победителем французской Лиги 1.