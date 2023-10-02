"Барселона" установила отступные в € 1 млрд в новом контракте 16-летнего Ямала

"Барселона" близка к продлению соглашения с 16-летним вингером сине-гранатовых Ламином Ямалом.

"Барселона" близка к продлению соглашения с 16-летним вингером сине-гранатовых Ламином Ямалом.

Как передает Report со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо в соцсетях, "Барселона" объявит о подписании контракта с Ямалем 2 октября. Отступные по контракту футболиста составят € 1 млрд.

Ямал провел первый матч за "Барселону" в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в восьми матчах сине-гранатовых, в которых отметился двумя результативными передачами.

После восьми туров "Барселона" набрала 20 очков и на текущий момент находится на второй строчке турнирной таблицы.