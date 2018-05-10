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    "Барселона" сыграет товарищеский матч в честь 100-летия со дня рождения Манделы

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Испанская "Барселона" объявила, что проведёт товарищеский матч в ЮАР.

    Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт клуба, матч будет проведен в честь 100-летия со дня рождения бывшего президента страны Нельсона Манделы.

    Соперником по контрольной встрече будет действующий чемпион страны "Мамелоди Сандаунс".

    Игра состоится 16 мая на стадионе "Фест Нашенал Банк" в Йоханнесбурге, на котором в 2010 году состоялся финал чемпионата мира.

    Отметим, что "Барселона" в нынешнем сезоне досрочно завоевала титул чемпиона Испании. В "Мамелоди Сандаунс" выступает игрок Хама Биллиат, которым интересуется "Карабах".

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