“Барселона” предложила “ПСЖ” за Неймара 100 млн и двух игроков на выбор

Руководство “Барселоны” сделало новое предложение “Пари Сен-Жермен” о трансфере нападающего Неймара. За возвращение 27-летнего бразильца каталонцы готовы заплатить € 100 млн и отдать двух игроков.

Как передаёт Report, об этом сообщает Sky Germany.

“Барселона” предоставила “ПСЖ” список из шести футболистов команды. Известно, что в него входят вингеры Филиппе Коутиньо и Малком, полузащитник Иван Ракитич и защитник Нелсон Семеду.

Проблемой для сине-гранатовых является то, что Коутиньо и Ракитич не хотят покидать клуб ради перехода в стан действующих чемпионов французской Лиги 1. Это касается и вингера Усмана Дембеле, которого тоже могут включить в сделку.

Немецкое издание сообщает, что переговоры между “Барселоной” и “ПСЖ” будут трудными, но клуб из Каталонии сделал большой шаг навстречу парижанам, сделав новое предложение.