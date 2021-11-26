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"Барселона" потеряла "Золотого мальчика" до конца 2021 года

"Барселона" потеряла "Золотого мальчика" до конца 2021 года "Барселона" столкнулась с очередной кадровой потерей. Полузащитник Педри, который ранее получил приз Golden Boy ("Золотой мальчик"), который вручают лучшему молодому игроку Европы, выбыл до конца 2021 года.
Футбол
26 ноября 2021 г. 06:23
Барселона потеряла Золотого мальчика до конца 2021 года
Педри

"Барселона" столкнулась с очередной кадровой потерей. Полузащитник Педри, который ранее получил приз Golden Boy ("Золотой мальчик"), который вручают лучшему молодому игроку Европы, выбыл до конца 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, мышечные проблемы не позволят Педри сыграть до конца 2021 года. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в двух матчах команды в Примере.

По ходу нынешнего сезона "Барселона" уже столкнулась с серьезными кадровыми проблемами из-за травм. Хави, сменивший на посту главного тренера каталонцев Рональда Кумана, после своего назначения освободил от должности главу медицинского штаба "Барсы". Сообщалось, что игроки винят медицинский персонал в частых травмах и слишком долгом восстановлении.

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Версия на азербайджанском языке "Qızıl oğlan" mükafatının qalibi ili vaxtından əvvəl başa vurub

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