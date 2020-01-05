​"Барселона" не сумела обыграть последнюю команду Ла Лиги

В матче 19-го тура испанской Примеры "Эспаньол" принимал "Барселону".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "RCDE - Корнелья-Эль Прат" в столице Каталонии и завершилась вничью - 2:2.

Хозяева открыли счет на 23-й минуте - отличился Давид Лопес. Первый тайм так и завершился в пользу "Эспаньола", а вот во второй половине игры начала забивать "Барселона". На 50-й минуте матча счет сравнял Луис Суарес, а девять минут спустя свой гол забил Артуро Видаль.

Начиная с 75-й минуты "Барселона" играла в меньшинстве - в течение девяти минут (66 и 75) две желтые карточки получил Френки Де Йонг. Преимущество в одного игрока помогло хозяевам вырвать у более статусного соперника ничью - за три минуты до окончания основного времени второй гол "Эспаньола" забил У Лэй.

"Барселона" набрала 40 очков и снова поднялась на 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры, сместив мадридский "Реал" (40). "Эспаньол" (11) - на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит "Атлетико" (35).