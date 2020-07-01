"Барселона" не смогла обыграть "Атлетико"

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Барселона" принимала мадридский "Атлетико".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась ничьей со счётом 2:2.

На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий "Атлетико" Диего Коста, который отправил мяч в собственные ворота. Через 8 минут главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота "Барселоны", который успешно реализовал полузащитник мадридской команды Сауль Ньигес. Во втором тайме, на 50-й минуте, форвард Лионель Месси реализовал 11-метровый удар и вновь вывел каталонцев вперёд в счёте. На 62-й минуте Сауль оформил дубль, снова забив с пенальти.

"Барселона" набрала 70 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Атлетико" (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является "Реал", в 32 матчах набравший 71 очко.