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    Бакинский "Кешля" проиграл в товарищеском матче украинскому "Карпаты"

    Забитым голом у бакинцев отличился Алибек Мамедли

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб "Кешля" провел второй контрольный матч в рамках сборов в Анталье.

    Как передает Report, соперником бакинской команды выступила украинская команда "Карпаты". Счет закончился 2:1 в пользу команды из Львова.

    Состав "Кешли": Орхан Садыхлы, Денис Сильва, Фуад Байрамов, Адриан Скарлатаке, Славик Алхасов, Магсад Исаев, Пардис Фарджад-Азад, Вагиф Джавадов, Джабир Амирли, Андре Кленнан и Эбрима Сохна.

    Во второй тайме у бакинцев на поле вышел Алибек Мамедли.

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