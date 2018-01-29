Бакинский "Кешля" проиграл в товарищеском матче украинскому "Карпаты"

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский футбольный клуб "Кешля" провел второй контрольный матч в рамках сборов в Анталье.
Как передает Report, соперником бакинской команды выступила украинская команда "Карпаты". Счет закончился 2:1 в пользу команды из Львова.
Состав "Кешли": Орхан Садыхлы, Денис Сильва, Фуад Байрамов, Адриан Скарлатаке, Славик Алхасов, Магсад Исаев, Пардис Фарджад-Азад, Вагиф Джавадов, Джабир Амирли, Андре Кленнан и Эбрима Сохна.
Во второй тайме у бакинцев на поле вышел Алибек Мамедли.
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