Бачана Цхададзе: Успех "Карабах"а станет образцом для всех кавказских команд - ИНТЕРВЬЮ

Анталья. 5 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с экс-футболистом “Kешля” Бачаной Цхададзе

- В каких командах Вы выступали после ухода из "Интер"а (прежнее название “Kешля” – ред.)?

- После моего ухода из "Интер"а в мае 2014 года дела команды шли не очень успешно. Если честно, я планировал остаться в команде вплоть до завершения своей карьеры, поскольку здесь я чувствовал себя как дома. И в личном плане, и в карьере все складывалось для меня хорошо. Все вошло в колею, я забивал голы. Впервые получил приглашение в сборную Грузии именно выступая за "Интер". Но так сложилось, что мне пришлось уйти. Затем я отправился в Албанию. 6 месяцев выступал за клуб "Flamurtari". Но, из-за финансовых проблем был вынужден покинуть команду. Затем я перешел в тбилисский "Локомотив". Думал, вернусь домой, сыграю немного в родных стенах, а затем вновь отправлюсь за рубеж, однако получил тяжелую травму. В итоге, мне пришлось взять перерыв. Я не выступал где-то год, поскольку было очень трудно выходить на поле. Сейчас все нормально. В составе "Чихуры" завоевал Кубок Грузии. Впереди меня ждет новый сезон. К чемпионату готовлюсь в составе “Рустави". Скомплектована новая команда. В Грузии много известных футболистов, таких как Нукри Ревишвили, Давит Квирквелия, Отар Марцваладзе и пр. Все они очень опытные. Мне кажется, получится хорошая команда. Главным тренером клуба является Владимир Газзаев. Мы поставили перед собой большие цели и от нас требуют чемпионства. Будет трудно. Надеюсь, все сложится хорошо.

- Получили ли Вы приглашение из Азербайджана?

- Пока это только разговоры, ничего конкретного. Если поступит хорошее предложение, я с удовольствием вернусь в Азербайджан.

- Чем занят Ваш отец?

- Пока он безработный. Был на учебно-тренировочных сборах с российским "Aмкар"ом. Главный тренер этой команды – Гаджи Гаджиев дружит с моим отцом. Он просто участвовал в сборах и пока ждет предложений. Посмотрим, как все сложится…

- Днями ранее азербайджанские СМИ писали о возможном назначении Кахабера Цхададзе главным тренером “Габалы”, сменив на этом посту Романа Григорчука. Спрашивали ли Вы отца об этом?

- Я читал об этом (смеется – ред.). Да, спросил отца, но мы знаем то же, что и все. Пока Григорчук возглавляет “Габалу”. На мой взгляд, неправильно говорить о команде, где есть главный тренер.

- Вы выступали в “Интер”е под руководством Вашего отца. Планируете ли Вы после завершения карьеры футболиста начать тренерскую деятельность?

- Если честно, это самый простой путь для меня, однако для этого нужны особые способности и стальные нервы. В этом смысле, я выбрал несколько иное направление. Год, который я не играл из-за травмы, посвятил изучению спортивного менеджмента, окончил институт Йохана Кройфа в Барселоне, и получил диплом. В дальнейшем буду следовать по этому направлению. Меня больше привлекает работа футболиста, а тренерство – очень трудное дело. Я знаю об этом не понаслышке.

- Придется также нервничать и кричать, как Ваш отец…

- Дело не только в этом. В целом, это сложное дело. В принципе, все в жизни непросто. Тренер должен быть и педагогом, нужно не только обучать, но и обладать особыми качествами.

- Остался ли Вам должен "Интер"?

- Как-то писали, якобы, потребовал у "Интера" выплатить весь долг. Однако, не смотря на то, что клуб выплатил мне, в три раза меньше суммы долга, и это закономерно, "Интер" многое сделал для меня, но и я в долгу не оставался, выкладывался, как мог. Я благодарен "Интер"у за все. В финансовом плане мне нужно было пойти на уступку, и я, как мог, уступил в цене.

- Как Вы восприняли переименование "Интер"а на “Keшля"?

- Этот вопрос не в моей компетенции. Но, конечно, было обидно. Во-первых, потому, что клуба, за который я выступал, уже нет. Но это их личное дело. Клубу я желаю только успехов под каким-бы названием он ни выступал. Я довольно долго выступал за него.

- Отслеживаете ли Вы события в азербайджанском футболе?

- Да, потому что многие азербайджанские футболисты и легионеры, выступавшие вместе со мной, продолжают свою карьеру. Мне интересно, чем занимаются мои коллеги. Как только выпадает возможность, я слежу за азербайджанским футболом.

- Остались ли у Вас близкие друзья в Азербайджане?

- Мне бы не хотелось кого-то выделить. Со всеми азербайджанцами, с кем мне довелось выступать, у меня сложились хорошие отношения. Так было и раньше, есть и сейчас, где бы мы ни встретились, всегда приветствуем друг друга, здороваемся. Это касается не только коллег по команде, но и противников. Я рад встречи с ними. Недавно я виделся у Рашада Садыгова. Это было приятно. Он – хороший футболист, надеюсь, станет и хорошим тренером.

- Знаете ли Вы об успехах "Карабаха"?

- "Карабах" начал усиливаться еще в наше время. Все мы ожидали, что ни сегодня, так завтра "Карабах" выйдет в групповой этап. И это произошло… Браво, футболистам "Карабах"а! Полагаю, это станет образцом для всех кавказских команд, в том числе и Грузии. Это – большой успех! Они очень старались, чтоб достичь его. Я всегда говорил, что для получения отдачи надо вкладываться, и не только финансово. На пустом месте ничего само собой не возникнет.