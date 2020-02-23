Азербайджанская премьер-лига: "Карабах" против "Сумгайыта", "Сабах" противостоит "Сабаилу"

Сегодня двумя матчами завершится XVIII тур азербайджанской премьер-лиги.

Как передает Report, обе встречи пройдут в Баку.

На стадионе Bank Respublika Arena в поселке Масазыр встретятся "Сабах" и "Сабаил". Оба коллектива победили в последних матчах. В настоящее время "Сабах" с 19 очками занимает 6-ю строчку, а "Сабаил" с 18 баллами в активе расположился на одной позиции ниже. Победитель этой встречи поднимется на 5 место.

До сих пор обе команды встречались 6 раз. 3 раза победу праздновал "Сабах", в 2 матчах победителем с поля уходил "Сабаил". Еще в одной встрече была зафиксирована ничья. Масазырцы также впереди по разнице мячей – 9:7. В последних трех встречах "Сабах" забил три гола и одержал три победы. В домашних встречах этих команд забивается три или более мячей.

В последнем матче тура "Карабах" на Республиканской арене имени Тофига Бахрамова будет принимать "Сумгайыт". Агдамский клуб лидирует с 38 очками в копилке, а сумгайытцы идут 4-ми с 22 баллами. В первый игровой день столичный "Нефтчи" победил "Габалу" со счетом 2:0 и сократил отставание от лидера до 5 очков. После победы "Кешли" над "Зиря" - 4:0 – "Сумгайыт" отстает от 3-го места на 7 баллов.

Отметим, что единственное поражение в премьер-лиге текущего сезона коллектив Гурбана Гурбанова потерпел именно от сегодняшнего соперника. 22 ноября 2019 года сумгайытцы дома победили "Карабах" со счетом 2:1. В матче первого круга сильнее были подопечные Гурбанова – 2:0.

В целом обе команды до сих пор провели 30 встреч в рамках чемпионата. В 22-х матчах побеждал "Карабах", 5 раз викторию праздновали сумгайытцы. 3 игры завершились вничью. По разнице мячей "скакуны" далеко впереди – 64:14. "Карабах" победил в последних 8 домашних матчах, а "Сумгайыт" не забивал в последних 4 встречах на выезде.

Азербайджанская премьер-лига, XVIII тур

23 февраля (воскресенье)

16:00. "Сабах" - "Сабаил"

Bank Respublika Arena

Арбитры: Вугар Гасанли, Мубариз Гашымов, Эльшад Абдуллаев, Рагим Гасанов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Руфат Амиров

18:00. "Карабах" - "Сумгайыт"

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Арбитры: Раван Гамзазаде, Вугар Байрамов, Джаваншир Юсифов, Орхан Мамедов

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Аслан Шахгельдиев