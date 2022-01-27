Азербайджанские клубы завершили тренировочный сбор в Анталии

Шесть азербайджанских клубов завершили зимний тренировочный сбор в турецкой Анталии.

Шесть азербайджанских клубов завершили зимний тренировочный сбор в турецкой Анталии.

Как сообщает Report, "Карабах", "Габала", "Нефтчи", "Зиря", "Сабах" и "Сумгайыт" в процессе подготовки провели контрольные игры с представителями разных стран.

В общей сложности в 19 матчах "Нефтчи" и "Габала" одержали по одной победе. Лидер Премьер-Лиги "Карабах" пробовал свои силы в 4 матчах, а другие команды - в 3.

Команда, которая не проиграла на сборе в Турции и сыграла вничью во всех матчах - это "Сабах". "Карабах" одержал 2 победы и потерпел столько же поражений, "Габала" - 1 победа и 2 поражения, "Нефтчи" - 1 победа и 2 поражения, "Зиря" - 2 ничьи и 1 поражение, "Сумгайыт" - 1 ничья и 2 поражения.

Член тренерского комитета АФФА Шахин Диниев, наблюдавший за тренировочными сборами в Анталии, оценил уровень подготовки клубов: "С 15 по 22 января мы были в Анталии вместе с другим членом тренерского комитета Аскером Абдуллаевым, принимали активное участие в процессе подготовки клубов. Мы посмотрели 7 игр вживую и наблюдали за тренировочными процессами. У нас были встречи с новыми иностранными тренерами в Премьер-Лиге - Мурадом Мусаевым из "Сабаха" и Алексеем Бага из "Сумгайыта". Мы обсудили с ними ряд вопросов".