Азербайджанские гимнастки взяли две медали в Киеве

Азербайджанские гимнастки взяли две медали в Киеве

Азербайджанские гимнастки взяли две медали в Киеве.

Как передает Report, азербайджанская команда, в состав которой вошли Ляман Алимурадова, Зейнаб Гюмметова, Елизавета Лузан, Марьям Сафарова и Дарья Сорокина, исполнила композицию с тремя обручами и двумя парами булав.

Команда получила за второе упражнение оценку 31.700 и заняла второе место в многоборье, имея по итогам двух упражнений 66.300 баллов, завоевав серебро. Золотая медаль отошла Израилю, бронза – украинским спортсменкам.

Также сборная Азербайджана выиграла бронзу командного первенства в сумме результатов юниорок и групп.

Напомним, что накануне юниорки пробились в два финала отдельных видов: Нармин Байрамова со скакалкой, а Алина Гезалова –с мячом.