​Национальная сборная Азербайджана поднялась на пять ступеней в рейтинге ФИФА

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала очередной рейтинг национальных сборных по футболу. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, азербайджанская сборная поднялась на пять ступеней и заняла 131-е место. В активе сборной под руководством Роберта Просинечки имеется 222 балла.

Хозяева первых трех ступеней списка остались прежними. Список возглавляет сборная Германии с 1 729 баллами. Второе и третье место занимают соответственно сборные Аргентины (1 534 балла) и Колумбии (1 456 балла).