Азербайджанец возглавляет известный российский телеканал

По его словам, 3 месяца назад Геркус был приглашен в АФФА для переговоров. Во время беседы Геркус сказал, что является азербайджанцем: "Илья сказал мне, что его настоящее имя Ильхам и он переехал в Москву 16 лет назад. В России его знают как Илью".
Как заявил Э.Мамедов, подобной прекрасной возможностью нужно воспользоваться: "Директор очень популярного телеканала азербайджанец. Почему бы нам не пригласить его для повторных переговоров? Естественно, идея создания отдельного телеканала для трансляции игр не только Премьер-лиги, но и лиг I дивизиона и малых возрастных групп является довольно хорошей и мы должны поработать над ней".
News DepartmentАвтор новости
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