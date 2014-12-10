Азербайджанец возглавляет известный российский телеканал

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Гендиректор российского телеканала "Наш футбол" Илья Геркус азербайджанец. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор АФФА Эльхан Мамедов.

По его словам, 3 месяца назад Геркус был приглашен в АФФА для переговоров. Во время беседы Геркус сказал, что является азербайджанцем: "Илья сказал мне, что его настоящее имя Ильхам и он переехал в Москву 16 лет назад. В России его знают как Илью".

Как заявил Э.Мамедов, подобной прекрасной возможностью нужно воспользоваться: "Директор очень популярного телеканала азербайджанец. Почему бы нам не пригласить его для повторных переговоров? Естественно, идея создания отдельного телеканала для трансляции игр не только Премьер-лиги, но и лиг I дивизиона и малых возрастных групп является довольно хорошей и мы должны поработать над ней".