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    Эмиль Алиев переизбран президентом Ассоциации мини-футбола России

    Переизбрание Алиева состоялось на отчетно-выборной конференции АМФР в Москве

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Действующий президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев переизбран на новый срок, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Переизбрание Алиева состоялось на отчетно-выборной конференции АМФР в Москве.

    Также на отчетно-выборной конференции был представлен отчет президента и исполкома организации о ее деятельности за период с 2011 по 2016 годы, состоялись выборы исполкома и вице-президентов АМФР.

    Президент АМФР избирается сроком на пять лет.

    Отметим, что Эмиль Алиев является этническим азербайджанцем.

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