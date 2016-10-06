Азербайджанцы поддержали международный турнир "Кубок дружбы"

Киев. 6 октября. REPORT.AZ/ В Киеве с 30 сентября по 4 октября прошел второй международный турнир по футболу "Кубок дружбы" с участием 16 команд из 16 стран мира. Как сообщает киевское бюро Report, партнерами турнира выступили Объединенная диаспора азербайджанцев Украины (ОДАУ) и Всеукраинская азербайджанская молодежная организация (ВАМО).

В турнире принимали участие команды из Украины, Азербайджана, Грузии, Нигерии, Индии, Туркменистана, Египта, Алжира, Марокко, Таджикистана, Турции, Камеруна, Ирака, ДР Конго, Узбекистана, Ирана.

Целью турнира является пропаганда здорового образа жизни среди иностранных студентов, укрепление дружеских связей между сверстниками из разных стран, повышение уровня мастерства игроков.

Поддержать азербайджанскую команду пришли советник посольства Азербайджана в Украине Эльман Багиров и председатель Всеукраинской азербайджанской молодежной организации Искандер Заманов.

В финале "Кубка дружбы" приняли участие замминистра образования Украины, заместитель министра спорта и молодежи Украины, помощник мэра Киева.

Первое место заняла команда Украины, обыграв команду Марокко со счетом 2:1, а команда Азербайджана заняла 4-е место.