Азербайджан увеличил очки в рейтинге УЕФА - ТАБЛИЦА

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Согласно итогам этапа "плей-офф", в еврокубках, обнародован новый рейтинг УЕФА.

Как сообщает Report, Азербайжан увеличил очки в своем активе до 18,500.

Это стало возможно в результате победы "Карабаха" со счетом 3:0 над молдавским "Шерифом" в ответной игре этапа "плей-офф" Евролиги.

Добавивший в свой актив 0,250 очков Азербайджан, хоть и остался опять на 26 месте, у него есть возможность продвинуться. У занимающего 25 место с 18,625 очками Израиля и занимающей 22 место с 19,250 очками Польши не осталось представителей в еврокубках. Это значит, что в случае завоевания "Карабахом" очков в групповом этапе, станет возможным обойти эти две страны.