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Азербайджан и Черногория назвали стартовые составы

Азербайджан и Черногория назвали стартовые составы Сборные Азербайджана и Черногории, которые встретятся сегодня в рамках V тура группового этапа Лиги Наций УЕФА, назвали свои стартовые составы
Футбол
14 ноября 2020 г. 19:46
Азербайджан и Черногория назвали стартовые составы

Сборные Азербайджана и Черногории, которые встретятся сегодня в рамках V тура группового этапа Лиги Наций УЕФА, назвали свои стартовые составы.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, составы команд выглядят следующим образом:

Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Максим Медведев (к), Эльвин Бадалов, Аббас Гусейнов, Азер Салахлы, Гара Гараев, Вугар Мустафаев, Рагим Садыхов, Теллур Муталлимов, Махир Эмрели.

Черногория: Милан Миятович, Игор Вуячич, Александар Шофранац, Ристо Радунович, Адам Марушич, Александар Шчекич, Сеад Хакшабанович, Марко Бакич, Игор Иванович, Стефан Йоветич (к), Стефан Мугоша.

21:00 АЗЕРБАЙДЖАН – ЧЕРНОГОРИЯ

Запрешич (Хорватия), стадион "Иван Лаляк-Ивич". Главный арбитр – Сергей Иванов (Россия).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Monteneqro yığmalarının start heyətləri bilindi

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