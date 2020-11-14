Азербайджан и Черногория назвали стартовые составы

Сборные Азербайджана и Черногории, которые встретятся сегодня в рамках V тура группового этапа Лиги Наций УЕФА, назвали свои стартовые составы.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, составы команд выглядят следующим образом:
Азербайджан: Шахруддин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Максим Медведев (к), Эльвин Бадалов, Аббас Гусейнов, Азер Салахлы, Гара Гараев, Вугар Мустафаев, Рагим Садыхов, Теллур Муталлимов, Махир Эмрели.
Черногория: Милан Миятович, Игор Вуячич, Александар Шофранац, Ристо Радунович, Адам Марушич, Александар Шчекич, Сеад Хакшабанович, Марко Бакич, Игор Иванович, Стефан Йоветич (к), Стефан Мугоша.
21:00 АЗЕРБАЙДЖАН – ЧЕРНОГОРИЯ
Запрешич (Хорватия), стадион "Иван Лаляк-Ивич". Главный арбитр – Сергей Иванов (Россия).