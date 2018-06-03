Австрия обыграла Германию впервые за 32 года - ВИДЕО

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сборная Германии проиграла Австрии в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча прошла в Клагенфурте (Австрия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Эта победа стала первой для австрийцев в противостоянии с Германией за 32 года. В 1986 году сборная Австрии одержала победу со счетом 4:1. С тех пор команды встречались 10 раз и лишь однажды австрийцам удалось добиться ничьей, во остальных матчах победу праздновали немцы.

Нынешняя победная серия сборной Австрии насчитывает семь матчей. Команда не знает поражений с 5 сентября прошлого года, но при этом её не удалось попасть в финальную часть чемпионата мира-2018.

Напомним, что 30 мая австрийцы одержали победу в матче со сборной России (1:0).