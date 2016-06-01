​Австрия назвала состав на Евро-2016

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Тренерский штаб сборной Австрии по футболу огласил окончательную заявку на чемпионат Европы 2016 года.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Австрийского футбольного союза.

В список из 23 футболистов вошли:

Вратари - Роберт Альмер ("Аустрия"), Хайнц Линднер ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия), Рамазан Озджан ("Ингольштадт", Германия);

Защитники - Александар Драгович ("Динамо" Киев, Украина), Кристиан Фукс ("Лестер", Англия), Дьердь Гарич ("Дармштадт", Германия), Мартин Хинтереггер ("Боруссия" Менхенгладбах, Германия), Флориан Кляйн ("Штутгарт", Германия), Себастьян Предль ("Уотфорд", Англия), Маркус Зуттнер ("Ингольштадт", Германия), Кевин Виммер ("Тоттенхэм", Англия), Давид Алаба ("Бавария", Германия);

Полузащитники - Марко Арнаутович ("Сток Сити", Англия), Юлиан Баумгартлингер ("Майнц", Германия), Мартин Харник ("Штутгарт", Германия), Штефан Ильсанкер, Марсель Забитцер (оба - "Лейпциг", Германия), Якоб Янчер ("Люцерн", Швейцария), Златко Юнузович ("Вердер", Германия), Алессандро Шопф ("Шальке", Германия),

Нападающие - Лукас Хинтерзеер ("Ингольштадт", Германия), Рубин Окоти ("Мюнхен 1860", Германия), Марк Янко ("Базель", Швейцария).

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля 2016 года. Соперниками австрийцев по групповому раунду будут команды Португалии, Исландии и Венгрии.