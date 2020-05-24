"Аугсбург" на выезде разгромил "Шальке", "Майнц" дома крупно уступил "Лейпцигу"

Завершился XXVII Бундеслиги Германии по футболу.
Как передает Report, сегодня состоялись три встречи, две из которых завершились победой гостей.
"Аугсбург" на выезде разгромил "Шальке", а "Майнц" в родных стенах с неприлично крупным счетом уступил "Лейпцигу" - 0:5. "Кельн" и "Фортуна" поделили очки – 2:2.
Результаты предыдущих матчей тура:
23 мая
"Боруссия" (Мёнхенгладбах) – "Байер" - 1:3
"Вольсбург" - "Боруссия" (Дортмунд) - 0:2
"Падерборн" - "Хоффенхайм" - 1:1
"Фрайбург" - "Вердер" - 0:1
"Бавария" - "Айнтрахт" - 5:2
22 мая
"Герта" - "Унион Берлин" - 4:0