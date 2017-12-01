Audi подарил автомобили футболистам "Барселоны"

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Футболисты "Барселоны" получили автомобили марки Audi.
Как передает Report, об этом сoобщает официальный сайт клуба.
Немецкий бренд является партнером каталонского клуба и ежегодно дарит автомобили футболистам.
Напомним, что после 13-и туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 35 очков и на 4 очка опережает идущую второй "Валенсию". Мадридский "Реал" с 27-ю очками делит 3-4 места с "Атлетико".
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