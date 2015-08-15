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    ​"Атлетик" разгромил "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании - ВИДЕО

    Ответная встреча состоится в Барселоне 17 августа

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ «Атлетик» крупно переиграл «Барселону» (4:0) в первой встрече за Суперкубок Испании, которая состоялась в Бильбао.

    Как передает Report, первый мяч на свой счёт записал защитник Микель Сан-Хосе, который отличился на 13-й минуте встречи, поразив ворота Марка-Андре тер Штегена из центра поля после неудачного выноса голкипера.

    Хет-трик оформил нападающий Ариц Адурис, который забил на 53-й, 62-й и 68-й минутах поединка. Третий мяч форвард забил с пенальти, который был назначен за нарушение Дани Алвеса в собственной штрафной.

    Ответная встреча состоится в Барселоне в понедельник, 17 августа.

    Суперкубок Испании. Финал

    Атлетик Б (Бильбао) – Барселона (Барселона) – 4:0

    Голы: Сан-Хосе, 13 (1:0); Адурис, 53 (2:0); Адурис, 62 (3:0); Адурис, 68 (4:0, пен).

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