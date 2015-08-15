​"Атлетик" разгромил "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании - ВИДЕО

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ «Атлетик» крупно переиграл «Барселону» (4:0) в первой встрече за Суперкубок Испании, которая состоялась в Бильбао.

Как передает Report, первый мяч на свой счёт записал защитник Микель Сан-Хосе, который отличился на 13-й минуте встречи, поразив ворота Марка-Андре тер Штегена из центра поля после неудачного выноса голкипера.

Хет-трик оформил нападающий Ариц Адурис, который забил на 53-й, 62-й и 68-й минутах поединка. Третий мяч форвард забил с пенальти, который был назначен за нарушение Дани Алвеса в собственной штрафной.

Ответная встреча состоится в Барселоне в понедельник, 17 августа.

Суперкубок Испании. Финал

Атлетик Б (Бильбао) – Барселона (Барселона) – 4:0

Голы: Сан-Хосе, 13 (1:0); Адурис, 53 (2:0); Адурис, 62 (3:0); Адурис, 68 (4:0, пен).