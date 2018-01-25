"Арсенал" обыграл "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги - ВИДЕО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ «Арсенал» в родных стенах со счётом 2:1 обыграл «Челси» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги и вышел в финал турнира. В первой встрече на поле «синих» команды сыграли вничью — 0:0.

Как передает Report, в ответном матче за гостей голом отличился Эден Азар, в составе хозяев забил Гранит Джака. Ещё один мяч защитник «Челси» Антонио Рюдигер отправил в собственные ворота.

В финале турнира «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити», который в полуфинале прошёл «Бристоль Сити». Решающая игра Кубка лиги состоится 25 февраля.