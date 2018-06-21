Аргентинские болельщики: "Мы приехали в Россию, чтобы стать первыми" - ФОТО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В преддверии зрелищного матча Аргентина-Хорватия корреспондент Report пообщался с болельщиками сборных.

С раннего утра Нижний Новгород превратился в красочное зрелище. Разноцветные фанаты сборных Аргентины и Хорватии практически захватили все улицы и проспекты города на Волге. Причем, аргентинцев в городе в разы больше, и это не удивительно: они и не скрывают, что приехали за кубком Чемпионов мира. Специально для чемпионата аргентинцы написали песню на испанском языке, в которой есть слова "мы приехали в Россию, чтобы стать первыми". Верят в победу сборной Аргентины и многие россияне, а также китайцы приехавшие из Поднебесной, чтобы воочию увидеть игру своего кумира - Месси.Некоторые из аргентинских болельщиков знают и про Азербайджан. Хулио Сесар Коллакси говорит, что любит путешествовать и обязательно посетит нашу страну. Сам он из столицы Буенос-Айреса и с детства болеет за "Бока Хуниорс". На вопрос "Месси или Марадонна?", он уверенно отвечает "Марадонна", но надеется, что нападающий "Барселоны" всё-таки поможет Аргентине завоевать чемпионство.Хорватские болельщики менее оптимистичны, но говорят, что в игре может случится всё что угодно. Фанаты в шахматных футболках с именами Модрича и Манджукича верят в победу своей сборной сегодня. Кто окажется сильнее в очередном европейско-латиноамериканском противостоянии станет известно уже через пару часов. Отметим, что матч Аргентина - Хорватия пройдет на стадионе Нижний Новгород, вместимостью 45 тысяч человек. За несколько часов до начала стало известно, что все билеты на игру раскуплены.