Арестован главный тренер "Динамо" Загреб

З.Мамич не признал вменяемое преступление и заявил, что подал в отставку с обеих должностей в клубе

Наставник хорватского "Динамо" (Загреб) Зоран Мамич был приговорен к тюремному заключению сроком на 4,5 года.

Как передает Report со ссылкой на хорватские СМИ, 50-летний специалист признан виновными в коррупции.

Спортивный директор клуба – брат Мамича Здравко приговорен к 6,5 годам. З.Мамич не признал вменяемое преступление и заявил, что подал в отставку с обеих должностей в клубе.

Здравко Мамич и его брат находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении 17,3 млн долларов из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере 1,8 млн долларов США.