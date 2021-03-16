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Арестован главный тренер "Динамо" Загреб

Арестован главный тренер "Динамо" Загреб З.Мамич не признал вменяемое преступление и заявил, что подал в отставку с обеих должностей в клубе
Футбол
16 марта 2021 г. 09:44
Арестован главный тренер Динамо Загреб

Наставник хорватского "Динамо" (Загреб) Зоран Мамич был приговорен к тюремному заключению сроком на 4,5 года.

Как передает Report со ссылкой на хорватские СМИ, 50-летний специалист признан виновными в коррупции.

Спортивный директор клуба – брат Мамича Здравко приговорен к 6,5 годам. З.Мамич не признал вменяемое преступление и заявил, что подал в отставку с обеих должностей в клубе.

Здравко Мамич и его брат находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении 17,3 млн долларов из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере 1,8 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке "Dinamo"nun baş məşqçisi həbs olundu

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