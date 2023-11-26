АПЛ: "Тоттенхэм" потерпел третье поражение подряд

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл бирмингемскую "Астон Виллу" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл бирмингемскую "Астон Виллу" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "шпор" отличился Джовани Ло Чельсо (22-я минута). За "Астон Виллу" голы забили Пау Торрес (45+7) и Олли Уоткинс (61).

"Тоттенхэм" (26 очков) потерпел третье поражение подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ) и опустился на пятое место. "Астон Вилла" (28) поднялась на четвертую строчу.

В следующем матче "Тоттенхэм" 3 декабря на выезде сыграет с "Манчестер Сити", "Астон Вилла" в этот же день проведет выездной матч с "Борнмутом".