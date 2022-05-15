АПЛ: "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Вест Хэмом"

Футболисты "Манчестер Сити" сыграли вничью с "Вест Хэмом" со счетом 2:2 в гостевом матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футболисты "Манчестер Сити" сыграли вничью с "Вест Хэмом" со счетом 2:2 в гостевом матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, в составе хозяев дубль оформил Джаррод Боуэн (24-я и 45-я минуты). У гостей отличился Джек Грилиш (49), автогол на счету защитника "Вест Хэма" Владимира Цоуфала (69). На 86-й минуте матча полузащитник "МанСити" Рияд Марез не реализовал пенальти.

"Манчестер Сити" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии до 11 матчей (8 побед, 3 ничьих). В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали в первенстве страны 19 февраля в домашнем матче против "Тоттенхэма" (2:3).

Клуб из Манчестера продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, набрав 90 очков в 37 матчах. Идущий вторым "Ливерпуль" отстает на четыре очка и имеет два матча в запасе. "Вест Хэм" занимает седьмую строчку, имея в активе 56 очков после 37 встреч.

В заключительном туре, матчи которого пройдут 22 мая, "Манчестер Сити" дома сыграет с "Астон Виллой". "Вест Хэм" на выезде встретится с "Брайтоном".