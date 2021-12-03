АПЛ: Дубль Роналду принес МЮ победу над "Арсеналом"

В Манчестере (Англия) на стадионе "Олд Траффорд" состоялся заключительный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал".

В Манчестере (Англия) на стадионе "Олд Траффорд" состоялся заключительный матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Арсенал".

Как передает Report, встреча завершилась победой манкунианцев со счетом 3:2.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте английским хавбеком "Арсенала" Эмиль Смит-Роу. К концу первого тайма хозяева восстановили равновесие усилиями португальца Бруну Фернандеша, а на старте второго тайма его соотечественник Криштиану Роналду вывел "Манчестер Юнайтед" вперед. Уже спустя две минуты Мартин Эдегор вновь сравнял результат, отличившись второй раз в текущем сезоне. На 70-й минуте Роналду оформил дубль, реализовав пенальти и установив окончательный счет матча - 3:2.

Таким образом, "Манчестер Юнайтед", набрав 21 очко в 14 матчах, остается на 7-м месте, а лондонский "Арсенал" (23) сохраняет за собой 5-ю позицию.