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АПЛ: "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью

АПЛ: "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью Лондонский "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
2 января 2022 г. 22:35
АПЛ: Челси и Ливерпуль сыграли вничью

Лондонский "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев мячи забили Матео Ковачич (42-я минута) и Кристиан Пулишич (45), у гостей отличились Садио Мане (9) и Мохаммед Салах (26). Из-за коронавируса игру пропускали футболисты ливерпульской команды Алиссон, Жоэль Матип и Роберто Фирмино, а также главный тренер Юрген Клопп.

"Челси" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести игр (четыре ничьи, две победы) и занимает второе место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 21 матче. "Ливерпуль" не может одержать победу на протяжении трех игр (две ничьи, одно поражение) и идет на третьей строчке, имея в активе 42 очка после 20 матчей.

В следующем туре "Челси" 15 января на выезде сыграет с лидирующим "Манчестер Сити", подопечные Клоппа днем позднее примут "Брентфорд".

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