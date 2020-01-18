​АПЛ: "Арсенал" и "Эвертон" теряют очки

В 23-м туре английской Премьер-лиги "Арсенал" принимал "Шеффилд Юнайтед".

Как передает Report, матч состоялся на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма - на 45-й минуте. Автором гола стал нападающий Габриэл Мартинелли. Гостям удалось уйти от поражения под занавес встречи, на 83-й минуте благодаря точному удару полузащитника Джона Флека.

В параллельном матче "Вест Хэм Юнайтед" принимал "Эвертон". Встреча прошла на стадионе "Олимпийский" в Лондоне, итоговый счет - 1:1.

Оба гола были забиты в концовке первого тайма. На 40-й минуте отличился защитник хозяев Исса Диоп, на 44-й – нападающий гостей Доминик Калверт-Льюин.