Англия-Хорватия: Азербайджанские болельщики разделились в предпочтениях - РЕПОРТАЖ

Москва. 13 июля. REPORT.AZ/ Полуфинал чемпионата мира по футболу Англия-Хорватия собрал любителей футбола разных национальностей - среди них были и наши соотечественники.

Как сообщает российское бюро Report, главной обсуждаемой темой после победы сборной Хорватии над Россией стала выходка хорватского защитника Домагоя Виды.

Бывший игрок киевского "Динамо" Вида снял видео, где сказал, что победу над Россией посвящает Украине и выкрикнул "Слава Украине!".

После жесткого предупреждения Дисциплинарного комитета ФИФА Вида покаялся за содеянное и извинился перед россиянами.

До полуфинальной игры Англия-Хорватия болельщики "шахматных" попытались сбавить накал страстей: прямо в центре Москвы они развернули 50-метровый баннер с надписью "Спасибо Россия". Но видимо привкус от скандала остался и на матче против англичан каждое прикосновение Виды к мячу освистывался со стороны российских болельщиков.

Согласно социологическим опросам более 60% россиян не хотят видеть Хорватию чемпионом мира и будут болеть в финале за французов.

А вот азербайджанские болельщики разделились в предпочтениях. Перед полуфиналом в "Лужниках" корреспондент Report пообщался с некоторыми из них. Рустам Рустамов, владелец небольшой текстильной фабрики в Подмосковье, был уверен в победе сборной Англии и на то у него были свои причины. "Это корпоротивная тема. Перед началом чемпионата мира у нас был спор на работе: кто-то ставил на победу немцев, кто-то на аргентинцев или бразильцев, а я поставил на Англию. Да и вывеска Франция-Англия как-то покрасивее", - сказал Рустам.

Вместе мы вспомнили и 66-й год, когда наш знаменитый соотечественник Тофик Бахрамов помог Англии взять Кубок мира. По мнению Рустама, это победа навсегда связала англичан и азербайджанцев. На матч Англия-Хорватия он пришел с сыном Тамерланом. Молодой человек учится в престижнейшем английском вузе - Оксфорде. Но несмотря на это, в полуфинале он болел за Хорватию. Причина такой метаморфозы кроется в клубном предпочтении азербайджанского студента."Я много лет болею за мадридский "Реал". Лука Модрич один из моих любимых игроков. Поэтому сегодня пусть победит Хорватия", - сказал Тамерлан.

На победу хорватов поставил и Микаел Мусаев. Молодой человек торгует мороженным на стадионе "Лужники". Для этого ФИФА выдало нашему соотечественнику специальную аккредитацию и 3 тысячи рублей в день. Говорит, что хорваты больше покупают мороженное, соответственно, он за хорватов. Уже на стадионе мы рассмотрели еще несколько азербайджанских флагов, выделявшихся яркими красками на фоне бело-красных цветов играющих команд. За игрой помимо обычных болельщиков наблюдали такие известные в мире футбола люди, как бывший тренер английского "Арсенала" Арсен Венгер, чемпионы мира Лоран Блан и Роберто Карлос.

Сама игра получилась зрелищной и драматичной. После гола Манджукича в дополнительном времени матча стадион ахнул - англичан на трибунах было заметно больше хорватов. После финального свистка, лучший бомбардир чемпионата мира Гарри Кейн еле сдерживая слёзы, сказал, что его команда старалась попасть в финал, но хорваты удивили. Болельщики из разных стран беспорядочной толпой потянулись от стадиона к метро через стройные ряды российских правоохранителей. На болельщиков сборной Англии больно было смотреть: кто-то отчаянно плакал, а кто-то заглушал горечь поражения обильными алковозлияниями. Однако каких-то беспорядков в Москве за ночь отмечено не было.

Безопасность - это главная фишка российского мундиаля.