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Аналитики спрогнозировали победителя Евро-2020

Аналитики спрогнозировали победителя Евро-2020 Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs рассчитали итоги чемпионата Европы — 2020.
Футбол
3 июня 2021 г. 13:03
Аналитики спрогнозировали победителя Евро-2020

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs рассчитали итоги чемпионата Европы — 2020.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно вычислительной модели банка, которая была разработана ведущими экономистами Goldman Sachs Свеном Яри Штейном и Кристианном Шнитткером, победу в турнире одержит сборная Бельгии. В финале она обыграет команду Италии.

По данным прогноза, сборная России не сможет выйти из группы, набрав одно очко против команды Финляндии. Первыми в таблице станут датчане, а бельгийцы станут вторыми.

Для выявления итогов континентального первенства была взята за основу система ELO. Также были проанализированы около шести тысяч матчей, начиная с 1980 года. В вычислительную модель банка Goldman Sachs также были включены такие факторы как исторические противостояния, забитые мячи, преимущество домашнего поля и текущая форма команд.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

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