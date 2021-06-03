Аналитики спрогнозировали победителя Евро-2020

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs рассчитали итоги чемпионата Европы — 2020.

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs рассчитали итоги чемпионата Европы — 2020.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, согласно вычислительной модели банка, которая была разработана ведущими экономистами Goldman Sachs Свеном Яри Штейном и Кристианном Шнитткером, победу в турнире одержит сборная Бельгии. В финале она обыграет команду Италии.

По данным прогноза, сборная России не сможет выйти из группы, набрав одно очко против команды Финляндии. Первыми в таблице станут датчане, а бельгийцы станут вторыми.

Для выявления итогов континентального первенства была взята за основу система ELO. Также были проанализированы около шести тысяч матчей, начиная с 1980 года. В вычислительную модель банка Goldman Sachs также были включены такие факторы как исторические противостояния, забитые мячи, преимущество домашнего поля и текущая форма команд.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.