Александер Чеферин: Пока не время менять решение в связи с Азербайджаном и Арменией

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал вопрос о решении структуры относительно невозможности попадания некоторых национальных команд в одну группу.

Как сообщает Report, в интервью "РИА новости" 52-летний словенский функционер в качестве примера привел сборные Азербайджана и Армении.

"Безопасность для нас — это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу. Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры".

А.Чеферин выразил надежду на изменение ситуации по истечении времени: "Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы. Это решение принято УЕФА, и пока не время менять это решение. История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне".

Напомним, что по решению Исполкома УЕФА, пары Азербайджан-Армения, Гибралтар-Испания, Косово-Босния и Герцеговина, Косово-Сербия, а также Украина-Россия не могут попасть в одну группу.