"Аль-Ахли" вышел во второй раунд клубного чемпионата мира

Египетская команда «Аль‑Ахли» разгромила новозеландский "Окленд Сити" в матче первого раунда клубного чемпионата мира.
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На 7‑й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил Адам Митчелл ("Окленд Сити").
Во втором раунде "Аль‑Ахли" сыграет с американским "Сиэтл Саундерс", марокканский "Видад" встретится с саудовским клубом "Аль‑Хиляль". Игры пройдут 4 февраля.
Мадридский "Реал" и бразильский "Фламенго" вступят в борьбу со стадии полуфиналов. Турнир проходит в Марокко. Финал состоится 11 февраля.