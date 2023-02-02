"Аль-Ахли" вышел во второй раунд клубного чемпионата мира

Египетская команда «Аль‑Ахли» разгромила новозеландский "Окленд Сити" в матче первого раунда клубного чемпионата мира.

Египетская команда «Аль‑Ахли» разгромила новозеландский "Окленд Сити" в матче первого раунда клубного чемпионата мира.

Как сообщает Report , матч состоялся в Танжере (Марокко) и завершился победой африканской команды со счетом 3:0 (1:0). Голы записали на свой счет Хусейн Эль‑Шакат (45+2), Марван Шериф (56) и Перси Тау (86).

На 7‑й добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил Адам Митчелл ("Окленд Сити").

Во втором раунде "Аль‑Ахли" сыграет с американским "Сиэтл Саундерс", марокканский "Видад" встретится с саудовским клубом "Аль‑Хиляль". Игры пройдут 4 февраля.

Мадридский "Реал" и бразильский "Фламенго" вступят в борьбу со стадии полуфиналов. Турнир проходит в Марокко. Финал состоится 11 февраля.