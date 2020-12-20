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Айхан Аббасов: Нам не поверили, пришли ночью брать тесты

Айхан Аббасов: Нам не поверили, пришли ночью брать тесты Пусть не распускают слухи, мол "Сумгайыт" отказывается играть в чемпионате. Мы хотим играть, просто коронавирус тяжелая болезнь, и 16 наших игроков не тренировались 2 недели
Футбол
20 декабря 2020 г. 20:20
Айхан Аббасов: Нам не поверили, пришли ночью брать тесты
Айхан Аббасов

"Пусть не распускают слухи, мол "Сумгайыт" отказывается играть в чемпионате. Мы хотим играть, просто коронавирус тяжелая болезнь, и 16 наших игроков не тренировались 2 недели".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер футбольного клуба "Сумгайыт" Айхан Аббасов.

"После двух тренировок было принято решение, что мы должны играть, и мы с уважением относимся к этому решению. Но, к сожалению, есть те, кто говорит: "У них 24 футболиста, пусть выходят и играют". Решение должно быть несколько более справедливым. У нас в основной команде нет 24 игроков. Если речь идет о молодежи, то они не должны были откладывать матч 1-го тура "Сабах" - "Зиря". Если бы матч с "Габалой» не перенесли на два дня, то мы бы спокойно вышли на поле, команда была здорова. Просто нужно быть объективным. Они не поверили нам, пришли ночью брать тесты. Да без проблем. Мы всегда говорили и будем говорить свое слово с высоко поднятой головой. Никого не опасаемся. Работа для меня на втором плане, главное быть честным и говорить то, что есть. Я несу ответственность за этих футболистов, если завтра с ними что-то случится, меня спросят, почему я выпустил их больными на поле. Верю, что "Сумгайыт" потихоньку придет в себя", - заявил Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Ayxan Abbasov: "Bizə inanmadılar, gecə gəlib testlərimizi yoxladılar"

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