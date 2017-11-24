АФФА проведет в Джоджуг Марджанлы мини-турнир

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Выдвинутый АФФА проект был утвержден Детским фондом УЕФА (UEFA Children Foundation).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно проекту Brave Hearts ("Отважные сердца"), в течение трех дней в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района будут проводиться тренинги индивидуального развития, футбольные турниры, различные развлекательные мероприятия, и мини-турнир с условием проведения раз в три месяца.

В рамках проекта жителям Джоджуг Марджанлы вручат спортивные принадлежности.

О времени начала реализации проекта будет предоставлена дополнительная информация.