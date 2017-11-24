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    АФФА проведет в Джоджуг Марджанлы мини-турнир

    В рамках утвержденного УЕФА проекта местным жителям вручат спортивные принадлежности

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Выдвинутый АФФА проект был утвержден Детским фондом УЕФА (UEFA Children Foundation).

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, согласно проекту Brave Hearts ("Отважные сердца"), в течение трех дней в селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района будут проводиться тренинги индивидуального развития, футбольные турниры, различные развлекательные мероприятия, и мини-турнир с условием проведения раз в три месяца.

    В рамках проекта жителям Джоджуг Марджанлы вручат спортивные принадлежности.

    О времени начала реализации проекта будет предоставлена дополнительная информация. 

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