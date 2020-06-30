АФФА о кандидатуре Роя Кина

АФФА прокомментировала утверждения о кандидатуре бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Роя Кина на пост главного тренера сборной Азербайджана.

В разговоре с Report заведующий отделом по связям с прессой и общественностью Ассоциации Фируз Абдулла подтвердил проведение переговоров с 49-летним специалистом.

Он отметил, что в списке кандидатов, с которыми АФФА ведет переговоры в связи с назначением на должность главного тренера сборной Азербайджана, наряду с другими кандидатами есть и Рой Кин.

"Как мы сообщали ранее, с учетом нынешней возникшей во всем мире неопределенной ситуации в связи с пандемией, пока не удалось представить Исполнительному комитету какого-либо кандидата и завершить с полным уточнением условия контракта", - добавил представитель национальной ассоциации.