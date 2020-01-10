АФФА наказала трех человек за договорные матчи

Дисциплинарный комитет АФФА наказал трех человек за договорные матчи.

Как сообщает Report, решение было принято в связи с подозрительными случаями, зафиксированными в матчах клубов "Сабаил-2", "Карабах".

Согласно заключению специальной комиссии АФФА и расследованию экспертов, с учетом информаций и отчетов УЕФА участие следующих лиц запрещено во всех видах футбольной деятельности:

Намиг Юсифов - бывший игрок ФК "Карабах"

Джейхун Гулиев - бывший игрок "Сабаил-2"

Кямран Акперов - администратор команды "Сабаил-2", бывший администратор сборной U-19.