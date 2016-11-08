АФФА наказала главного тренера "Габалы"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА обнародовал решения касательно инцидента, произошедшего в последнем туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, Дисциплинарный комитет наказал главного тренера "Габалы" Романа Григорчука в связи с инцидентом на последнем матче между "АЗАЛ" и "Габалой".

Украинский специалист, отправленный на трибуну из-за нарушения на 14-й минуте матча правил технической зоны, был наказан на одну игру. По этой причине клуб оштрафовали на 800 манатов.

Дисциплинарный комитет также наказал футболиста АЗАЛ. После просмотра видеосъемок матча было принято решение о наказании Ильгара Алекперова на 2 игры из-за грубого обращения по отношению к команде-сопернице. Клуб оштрафован на 1600 манатов.

Кроме того, из-за получения пятью футболистами обеих команд желтой карточки, клубы оштрафованы на 800 манатов.

На 62-ой минуте матча между "Кяпяз" и "Сумгайыт" в XI туре Премьер-лиги футболист владельцев поля Керим Диниев получил желтую карточку и был наказан на 1 игру. Его клуб оштрафовали на 200 манатов.

На матче того же тура между "Нефтчи" и "Интер" 5 футболистов гостевой команды получили желтые карточки, за что клуб был оштрафован на 800 манатов.