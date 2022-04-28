Абрамович запросил дополнительные 500 млн фунтов за "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович запросил дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов за продажу английского клуба.

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович запросил дополнительные 500 миллионов фунтов стерлингов за продажу английского клуба.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

Три потенциальных покупателя получили просьбу внести дополнительную сумму перед выбором окончательного варианта приобретателя.

Таким образом, за продажу "Челси" Абрамович хочет получить 2,5 миллиарда фунтов. Из них 1 миллиард пойдет на благотворительность, а остальные 1,5 миллиарда - на развитие стадиона, академии и женской команды.

Напомним, британские власти заблокировали активы Романа Абрамовича, в том числе футбольный клуб.