О нас

В Бахрейне стартовал новый сезон "Формулы-1"

В Бахрейне стартовал новый сезон "Формулы-1" Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Формула 1
2 марта 2024 г. 02:48
В Бахрейне стартовал новый сезон Формулы-1

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, заезды проходят на автодроме в Сахире.

Так, Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 29,179 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание - 0,228 секунды). Тройку лучших замкнул британский пилот "Мерседес" Джордж Рассел (+0,306).

Гонка пройдет в субботу, начало - в 19:00 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Formula-1” üzrə dünya çempionatında mövsümə start verilib

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Названа дата поступления в продажу билетов на матч Байер 04 - Карабах
Названа дата поступления в продажу билетов на матч "Байер 04" - "Карабах"
26 февраля 2024 г. 10:26
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Су чершенбеси
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси"
27 февраля 2024 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi