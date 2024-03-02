В Бахрейне стартовал новый сезон "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, заезды проходят на автодроме в Сахире.

Так, Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 29,179 секунды. Второе место занял монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание - 0,228 секунды). Тройку лучших замкнул британский пилот "Мерседес" Джордж Рассел (+0,306).

Гонка пройдет в субботу, начало - в 19:00 по бакинскому времени.