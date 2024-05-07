В Баку начались тренинги для маршалов "Формулы-1"

Бакинский клуб маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC) приступил к тренингам для местных маршалов.

Бакинский клуб маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC) приступил к тренингам для местных маршалов.

Как сообщили Report в БМК, в ходе тренингов маршалы научатся управлению различными чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть во время гонок "Формулы-1" в Азербайджане.

Данные тренинги также направлены на совершенствование навыков предотвращения опасных ситуаций и оперативного решения проблем.

Тренинги, которые пройдут в Бакинском центре маршалов в Парке Европейских игр, состоят из теоретической и практической частей.

Тренинги являются частью подготовки к Гран-при Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.