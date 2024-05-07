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В Баку начались тренинги для маршалов "Формулы-1"

В Баку начались тренинги для маршалов "Формулы-1" Бакинский клуб маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC) приступил к тренингам для местных маршалов.
Формула 1
7 мая 2024 г. 11:52
В Баку начались тренинги для маршалов Формулы-1

Бакинский клуб маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC) приступил к тренингам для местных маршалов.

Как сообщили Report в БМК, в ходе тренингов маршалы научатся управлению различными чрезвычайными ситуациями, которые могут возникнуть во время гонок "Формулы-1" в Азербайджане.

Данные тренинги также направлены на совершенствование навыков предотвращения опасных ситуаций и оперативного решения проблем.

Тренинги, которые пройдут в Бакинском центре маршалов в Парке Европейских игр, состоят из теоретической и практической частей.

Тренинги являются частью подготовки к Гран-при Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Bakıdakı yarış üçün marşalların təliminə başlanılıb

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