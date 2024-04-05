"Формула-1": Cтартовал этап регистрации волонтеров на Гран-при Азербайджана

Операционная компания Baku City Circuit запустила этап регистрации волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Операционная компания Baku City Circuit запустила этап регистрации волонтеров на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, к 8-му этапу гонок планируется привлечь 1 500 волонтеров.

Волонтеры, успешно прошедшие отборочный этап, будут помогать в работе со СМИ, офисных операциях, на трибунах и пр.

Подать заявку на участие в волонтерской программе могут лица старше 16 лет. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, владеющим английским языком и ранее задействованным в волонтерских программах.

Для личностного и профессионального развития волонтеров планируется проведение различных тренингов.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет 13-15 сентября.